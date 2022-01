Cielo inizialmente sereno, salvo locali banchi di nebbia nelle pianure lungo l’asta del Po e possibili nubi basse sui rilievi ed in Romagna. Nel corso della giornata transito di nuvolosità medio-alta senza fenomeni. Temperature in diminuzione le minime specie nelle pianure interne, ove saranno comprese tra 0 e -3 gradi ed anche leggermente inferiori in aperta campagna, con diffuse gelate; valori sopra lo zero solo lungo la costa. Massime stazionarie, comprese tra 5 e 8 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con temporanei rinforzi ancora sulla costa ed in mare aperto. Mare tra la nottata e il primo mattino ancora molto mosso, poi mosso.

(Arpae)