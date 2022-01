A seguito delle disposizioni della AUSL che stabiliscono la quarantena di almeno 5 giorni per tutto il gruppo squadra, il Bologna Fc 1909 comunica che i cancelli dello stadio Dall’Ara oggi resteranno chiusi al pubblico. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni in merito al rimborso o al riutilizzo dei biglietti.

Con l’assenza del Bologna l’Inter ne approfitta e non perde tempo sul terreno di gioco del Dall’Ara. I nerazzurri, sotto lo sguardo di Simone Inzaghi, si allenano in casa degli emiliani con una partitella a metà campo in attesa del triplice fischio dell’arbitro Giovanni Ayroldi, che sancirà la fine del match ‘fantasma’ di campionato.