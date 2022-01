Ulteriori impianti di videosorveglianza e 6 unità in più per la Polizia municipale, che potrà contare anche su una nuova e più funzionale sede nell’ex biblioteca di Casalgrande. “E’ davvero importante lo sforzo che i Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia stanno compiendo a favore della sicurezza del territorio e delle nostre comunità – spiega Fabrizio Corti, sindaco di Baiso e assessore dell’Unione con delega a Polizia locale e sicurezza – Oltre al nuovo Comando che verrà realizzato a Casalgrande, destinato ad ospitare anche la centrale operativa e una nuova autorimessa, il Corpo di Polizia è stato infatti appena potenziato con 2 nuovi ispettori, ai quali si aggiungeranno altri 4 operatori, che saranno reclutati attraverso il bando regionale”.

Salirà così a 49 unità l’organico di Polizia locale guidato dal comandante Italo Rosati, “ma il potenziamento non sarà solo quantitativo ma anche qualitativo”, sottolinea l’assessore dell’Unione, Fabrizio Corti. “Dei 13 Comuni reggiani che, a metà dicembre, hanno sottoscritto in Prefettura i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e l’installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad accedere ai fondi stanziati dal Governo per il 2021 – aggiunge Corti – ben 4 appartengono infatti alla nostra Unione: Baiso, Castellarano, Rubiera e Scandiano”.

Ben 27 i milioni complessivamente stanziati con il decreto interministeriale (Ministro dell’Interno e MEF) del 9 ottobre 2021, sulla base del Decreto legge 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che indica, tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Superato il vaglio del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le richieste di finanziamento saranno valutate da un’apposita Commissione istituita presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza che provvederà all’approvazione della graduatoria dei progetti di videosorveglianza, ai fini della successiva erogazione delle risorse.

“Puntiamo a poter disporre, oltre alle telecamere installate in diversi comuni un paio d’anni fa, su ulteriori strumenti all’avanguardia per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, migliorare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto del decoro urbano, dando risposte a tutto il territorio dell’Unione – spiega il sindaco di Scandiano e presidente dell’Unione, Matteo Nasciuti – Un aiuto prezioso per il lavoro di tutte le forze dell’ordine ed anche della nostra Polizia locale, che potrà presto contare anche su una nuova sede”.

Partiranno infatti nei prossimi mesi il bando di gara e, non appena concluse le procedure d’appalto, i lavori di trasformazione del Centro polivalente Ruffilli di Casalgrande in nuova sede della Polizia municipale dell’Unione Tresinaro Secchia. Nei giorni scorsi la Giunta dell’Unione ha approvato, all’unanimità, lo stanziamento di 443.121 euro quale cofinanziamento per i lavori di manutenzione e completamento dell’ex sede della biblioteca di Casalgrande nonché della Pubblica assistenza Emilia ambulanze, in via Moro 11. La somma si aggiunge ai 38.366 euro che la stessa Unione aveva anticipato nei mesi scorsi per la progettazione degli interventi di riconversione in nuova sede della Polizia locale dell’edificio, recentemente riqualificato sotto il profilo energetico da parte del Comune. I 481.487 euro complessivamente stanziati, rientrano nel milione di euro che la Giunta Tresinaro Secchia aveva deciso di destinare grazie all’avanzo di bilancio 2020 (complessivamente 1,7 milioni) per la realizzazione di nuove strutture pubbliche: il Comando della Polizia municipale a Casalgrande, appunto, e la sede della stessa Unione, che dovrebbe sorgere invece a Scandiano.