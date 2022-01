Tra la nottata e il mattino precipitazioni soprattutto sulla Romagna ed in graduale attenuazione sui restanti settori, nevose sopra i 300-400 metri e fino al primo mattino occasionalmente anche in pianura. Esaurimento dei fenomeni nel corso del pomeriggio, con ampie schiarite ad iniziare dal settore occidentale in estensione al resto della regione. Temperature in diminuzione, con valori minimi tra 1 e 4 gradi e valori massimi generalmente compresi tra 5 e 7 gradi. Venti ancora tra moderati e forti nord-orientali lungo la costa e sul crinale appenninico, deboli o moderati nord-occidentali sulle rimanenti aree. Dal pomeriggio tendenza a graduale diminuzione dell’intensità. Mare molto mosso sotto costa e agitato al largo al mattino, con moto ondoso in lenta attenuazione dalla sera.

(Arpae)