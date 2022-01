In questi primi giorni dell’anno il centralino del Comune di Fiorano Modenese si trova a gestire un considerevole numero di chiamate di cittadini del Distretto che vorrebbero contattare l’hub vaccinale di via Madonna del Sagrato a Fiorano Modenese, gestito dalla Ausl di Modena e non dal Comune.

Il disguido nasce dal fatto che cercando su Google ‘Centro vaccini Fiorano numero telefonico’ o parole simili, risulta come numero del punto vaccinale quello che in realtà è il numero del centralino del Comune.

A nulla sono valse, al momento, le segnalazioni fatte a Google affinchè il numero venga cancellato o sostituito con un uno dei numeri indicati dall’Ausl di Modena per le informazioni sulle vaccinazioni.

In pochi giorni decine di persone, a volte in grande difficoltà vista l’attuale situazione dei contagi, hanno chiamato il numero del Comune per avere informazioni relative a vaccinazioni, prenotazioni, spostamento di appuntamenti, tamponi e ritardi nei tamponi di fine quarantena.

Il servizio URP, sul quale è dirottato il numero del centralino del Comune, ha fatto fronte alla situazione, invitando a contattare i propri medici di famiglia, ad utilizzare il fascicolo sanitario elettronico o a telefonare ai numeri utili indicati sul sito della Ausl di Modena.

Si invitano pertanto i cittadini interessati a contattare l’hub vaccinale, a non utilizzare il numero riportato dal motore di ricerca Google perché non corretto e non in grado di fornire le informazioni sanitarie richieste.