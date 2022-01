Poco prima delle 9,00 di ieri, 4 gennaio 2022, i Carabinieri della stazione di Poviglio, su richiesta della titolare, sono intervenuti in via Romana in paese, curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di un negozio di parrucchiera. Ignoti ladri nella notte, previa effrazione di una finestra posta sul retro, si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, circa 200 euro dal registratore di cassa. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



