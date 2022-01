La ditta FOL.VEZ di Campagnola Emilia e l’associazione “Angeli in moto” hanno donato alla Riabilitazione respiratoria dell’Ospedale di Correggio attrezzature per un valore complessivo di circa 7mila euro.

Le apparecchiature consegnate comprendono un tablet che sarà utilizzato per le videochiamate dei pazienti e per documentazioni fotografiche di rilievo clinico, un dispositivo MTX-CNOGA per misurazioni non invasive di multipli parametri clinici compresa la emogasanalisi e uno spirometro Micro RPM per valutazioni funzionali respiratorie di livello specialistico.

Da parte della Direzione aziendale un sentito ringraziamento per la generosità e la costante disponibilità dimostrate nei confronti dell’Ospedale riabilitativo di Correggio. Alla consegna erano presenti i titolari della ditta FOL.VEZ Giorgia Rossi e Alessio Cavazzoni, che ha partecipato anche in rappresentanza dell’associazione “Angeli in moto”, la Direzione di stabilimento, dottoressa Angela Accardo, il Direttore della Riabilitazione respiratoria e del Dipartimento Neuromotorio-riabilitativo dottor Mirco Lusuardi e alcuni operatori di reparto, medici, infermieri e fisioterapisti.