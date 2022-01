ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo record dei casi Covid in Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si legge infatti che i nuovi positivi sono 189.109, in crescita rispetto ai 170.844 registrati nelle 24 ore precedenti. Sono stati invece 1.094.255 i tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta al 17,28%. In calo i decessi, 231.

I guariti sono 33.037 mentre gli attualmente positivi si incrementano di 155.820 unità, toccando un totale di 1.421.117. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, crescono di 452, i pazienti in terapia intensiva sono 1.428 (+36) con 132 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.406.325 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di contagi (51.587), seguita da Campania (16.972) e Toscana (16.957).

(ITALPRESS).