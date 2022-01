Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 4 istruttori tecnici (Categoria C, posizione economica di accesso C1), da assegnare ai Comuni di Casalgrande (2), Rubiera e Scandiano.

I titoli di studio richiesti sono il diploma di maturità quinquennale di geometra o perito industriale in edilizia (e equivalenti/equipollenti), oppure titolo di studio per l’accesso all’Albo degli ingegneri sezione A (ingegneri) o sezione B (ingegneri iunior) per il settore civile ambientale o all’Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori sezione A (architetti) o sezione B (architetti iunior). Sono previste una prova scritta – che si svolgerà martedì 8 febbraio – ed una prova orale. L’assegnazione dei vincitori alle sedi e ai posti disponibili verrà effettuata a discrezione delle amministrazioni comunali, sulla base della corrispondenza tra le capacità tecnico-professionali e attitudinali dimostrate e quelle richieste dai singoli posti disponibili.

Le domande devono essere presentate entro le 13 di lunedì 24 gennaio e possono essere compilate esclusivamente online disponibile tramite il sito https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/ compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione in formato digitale richiesta.

Il bando è disponibile sul sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia, sezione Amministrazione trasparente.