Nella notte di Capodanno, personale della locale Questura impiegato nel dispositivo dei servizi in città, mirato in particolare al centro storico, ha denunciato in stato di libertà un uomo di 43 anni, incensurato, per il reato di accensione ed esplosione pericolose.

Gli agenti in servizio di ordine pubblico dispiegati in piazza Grande, poco dopo la mezzanotte, hanno notato tra le tante persone presenti, soprattutto famiglie e gruppi di amici, un uomo con in mano una pistola che esplodeva alcuni colpi di pistola in aria. L’uomo, immediatamente disarmato dagli operatori e perquisito, veniva accompagnato in Questura e presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. L’arma è risultata essere una scacciacani.

Compiutamente identificato, veniva denunciato per il reato di accensione ed esplosione pericolose, poiché oltre ad aver esploso n. 5 colpi a salve calibro 9 dalla sua scacciacani, veniva trovato in possesso di una scatola con un totale di 55 cartucce a salve, occultate nella propria giacca. L’arma, i bossoli rinvenuti e le cartucce sono stati sottoposti a sequestro.

L’immediato intervento delle pattuglie ha evitato che il fatto allarmasse i presenti, tant’è che il deflusso e il passeggio in centro sono proseguiti regolarmente.