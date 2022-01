I Carabinieri della Compagnia di Molinella, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Baricella, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, indagato per maltrattamenti in famiglia.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso 11 novembre, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Molinella hanno ricevuto la richiesta di aiuto di una donna che era stata minacciata dal marito. Appresa la notizia, i militari dell’Arma sono andati in soccorso della vittima che si presentava visibilmente spaventata perché il marito l’aveva minacciata con un’arma bianca. Il soggetto è stato arrestato dai Carabinieri e tradotto in carcere, come disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna.

Il 13 novembre 2021 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna ha convalidato l’arresto dell’uomo, che è stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Come accertato dai Carabinieri della Stazione di Baricella, il provvedimento è stato violato e vista la gravità della situazione, la Procura della Repubblica di Bologna ha chiesto un aggravamento della misura cautelare che è stata accolta ed emesso dall’Autorità giudiziaria. Intercettato dai Carabinieri della Stazione di Baricella, il soggetto è stato arrestato e tradotto in carcere.