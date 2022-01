Cielo molto nuvoloso o coperto con prevalenza di nubi basse e nebbia in pianura. Temperature in generale lieve aumento sulle zone di pianura, con minime comprese tra i 3 gradi del settore occidentale e i 6 gradi della Romagna e massime attorno a 6/7 gradi sull’Emilia e 9/10 gradi della fascia costiera. Temperature in leggera flessione sui rilievi con massime attorno a 10 gradi. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali sui rilievi dalla sera. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)