Una folla, in piazzale della Rosa, per la preghiera al Santissimo Tronco voluta dall’Unità Pastorale di San Giorgio per affidare la città alla reliquia cui i sassolesi sono devoti da secoli.

Solo un numero limitato di persone ammesso all’interno di San Francesco in Rocca, dove Don Patrick Valena ha officiato una breve cerimonia, molti di più in piazza, dove il Santissimo Tronco è stato condotto alla fine della liturgia per impartire la benedizione solenne alla città.