I Carabinieri della Stazione di Granarolo Emilia hanno denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri sera, quando i Carabinieri sono stati informati che in un’area condominiale di un palazzo era stato trovato uno zaino in stato di abbandono. I Carabinieri si sono recati sul posto per recuperarlo.

Durante gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario, i militari hanno scoperto che all’interno dello zaino, unitamente ad alcuni documenti riconducibili a un giovane, c’erano anche 23 grammi di marijuana, tre bilance digitali e del materiale adatto al confezionamento della sostanza stupefacente. Non c’è stato neanche bisogno di chiamare il proprietario dell’oggetto smarrito che si è presentato volontariamente in caserma. Il giovane, maggiorenne, è stato denunciato e la sostanza stupefacente è stata sequestrata.