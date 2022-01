Tre persone ferite in un incidente stradale avvenuto stamane a Fanano. Intorno alle 9:00 un’autovettura è uscita di strada in località Due Ponti, cappottando in una scarpata. Sul posto i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118 a cui sono stati affidati i feriti.



