Vandali – ladri di estintori in azione questa notte a Reggiolo nella bassa reggiana dove i carabinieri della compagnia di Guastalla poco prima delle 2.00 sono dovuti intervenire presso un condominio di quel centro dove ignoti vandali prelevavano alcuni estintori condominiali riversando il contenuto in maniera vandalica all’interno di alcuni garage del condominio.

Nella stessa circostanza i carabinieri reggiani avevano modo di appurare che ignoti ladri, probabilmente gli stessi che avevano vandalizzato il condominio (i carabinieri anche sulla scorta di preziose testimonianze ora la vaglio ritengono possano individuarsi in giovanissimi ragazzi in corso di identificazione) dopo aver forzato la portiera si introducevano all’interno dello scuolabus comunale asportando dall’interno l’estintore in dotazione. Tra danni cagionati per il raid vandalico e il compimento del furto il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della compagnia di Guastalla competenti per territorio e che hanno curato il primo intervento, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di danneggiamento e furto aggravato.