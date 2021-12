Oggi sarà l’ultimo giorno di apertura del Temporary store GRADE in via Crispi. Inaugurato lo scorso 20 novembre, lo store ha suscitato un grande interesse ed è stato visitato da molte persone. Avrebbe dovuto restare aperto fino al termine delle festività, ma da domani chiuderà, a seguito del deciso peggioramento dei dati legati alla pandemia.

“Abbiamo preso questa decisione perché crediamo che il momento lo richieda” afferma il Direttore del GRADE, Roberto Abati. “Chiudiamo perché ci sembra una scelta doverosa, di massima attenzione sia verso i nostri volontari che verso la collettività, in un momento che è estremamente delicato e difficile. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per l’apertura dello store, i nostri volontari, Giacomo Magnani di Sport Service che ci ha concesso l’uso degli spazi, Cinzia Rubertelli per la gentile collaborazione all’allestimento, tutti coloro che ci hanno sostenuto, le tante persone che sono venute a trovarci e hanno scelto di sostenere i progetti della Fondazione GRADE attraverso regali di Natale solidali. È stata un’esperienza molto positiva, che speriamo di ripetere nel 2022. Nel frattempo porgiamo gli auguri a tutti di buon anno”.