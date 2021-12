Sarà Max Gazzè a esibirsi nella serata di venerdì 31 dicembre al Teatro Comunale Pavarotti – Freni di Modena in uno dei principali appuntamenti della festa diffusa che, col titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, segna il passaggio dal 2021 al 2022. Il cantautore romano prende infatti il posto di Colapesce e Dimartino, che hanno dovuto annullare la propria presenza a causa di un caso di positività nello staff emerso nella serata di mercoledì 29: “La prudenza ci impone di applicare le regole cautelative per tutto il resto della crew”, fanno sapere gli artisti. Invariate le modalità di accesso al Teatro: restano validi, infatti, i biglietti con posto assegnato già acquistati, diversamente è possibile comunicare la rinuncia al proprio posto scrivendo una mail a biglietteria@teatrocomunalemodena.it o telefonando al numero 059-2033010.

Dopo aver sottolineato l’azione di Ater Fondazione, che è riuscita a trovare una soluzione di qualità in una situazione di emergenza, confermando quindi l’appuntamento musicale nel Teatro già sold-out da giorni, l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi spiega che il cambio in corsa “rimarca l’importanza di aver scelto di mantenere un evento di Capodanno diffuso nei luoghi e negli spazi della cultura, fruibili dai modenesi in presenza e in sicurezza, nel segno della socialità”. In questo modo si dà una risposta concreta “alle centinaia di cittadini che ci hanno dato fiducia – continua l’assessore – e che invitiamo a partecipare a questo appuntamento con uno dei più noti cantautori italiani”. Non meno rilevante, inoltre, è il fatto che confermare l’iniziativa “consente di dare un’opportunità di lavoro a un comparto, quello culturale, che sta pagando un prezzo molto alto a causa dell’emergenza sanitaria”.

Il concerto di Max Gazzè e della sua band al Comunale rappresenterà l’occasione per ascoltare le hit di maggior successo del cantautore romano di nascita ed europeo di adozione, dai pezzi più famosi come “Il farmacista”, “Il solito sesso” e “Ti sembra normale” ai brani del nuovo album d’inediti, “La matematica dei rami”, prodotto durante il periodo di chiusura insieme alla Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock. Dodici album in studio, numerose partecipazioni a Sanremo e tantissime copie vendute: Gazzè costituisce una delle proposte più interessanti della musica italiana. Negli anni ha saputo confermarsi ad altissimi livelli, canzone dopo canzone, collezionando successi come, per esempio, “Ti sembra normale”, “Mentre dormi”, “Cara Valentina”, “L’amore non esiste” e “I tuoi maledettissimi impegni”.

Per accedere al live, come previsto dalle ultime normative anti-Covid, occorrono il “Green pass rafforzato” e la mascherina di tipo ffp2. Oltre all’appuntamento in Teatro, il Capodanno cittadino diffuso, promosso dal Comune con la direzione artistica di Ater Fondazione e il contributo di Fondazione di Modena, prevede già nel pomeriggio il video mapping che dà vita al Duomo con luci e colori e il magico spettacolo di circo contemporaneo del Teatro nelle Foglie al parco Ferrari.

Approfondimenti anche online sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/capodanno2022) e su quello di Ater Fondazione (www.ater.emr.it).