Il Corpo Filarmonico Giuseppe Bonafini, diretto da Cristiano Boschesi, e la Compagnia Musical Project, diretta da Mattia Stradelli, dopo una anno di stop hanno rinnovato il connubio proponendo un vario repertorio di musiche e canti di Natale. Giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 17 proporranno il concerto “DIARIO DI NATALE IN MUSICA” al Teatro Ruggeri.

Ci porteranno in un viaggio musicale nel tempo, partendo dagli inizi del secolo scorso per arrivare ai tempi più recenti, interpretando diversi brani tratti dalla tradizione americana, mixati a storiche musiche europee. E in repertorio ci saranno anche due coinvolgenti medley.

A moderare il tutto ci saranno due presentatori d’eccezione, Daniele Alberini e Luca Accorsi, che introdurranno il pubblico nell’atmosfera speciale delle feste narrando le origini di alcune canzoni e proponendo riflessioni legate al Natale.

Martedì 11 gennaio alle ore 21.00, invece, andrà in scena MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW, scritto e interpretato da Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che ne sono anche i registi.

I due mattatori Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme a teatro con uno spettacolo esilarante, accompagnato da tanta ottima musica jazz suonata dal vivo. In quasi due ore di show questi amatissimi attori, da vere “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. Ne nasce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, ed interazioni col pubblico sempre nuova e diversa grazie alle numerose improvvisazioni di cui questo irresistibile duo è protagonista. Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un divertentissimo siparietto di vita domestica, e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, Dean Martin e Frank Sinatra… Non mancheranno momenti di profonda emozione.