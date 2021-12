Un ragazzo di 18 anni residente in città è stato denunciato dagli agenti della Polizia locale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 dicembre, dopo essere stato ritrovato in possesso di una scacciacani senza tappino rosso e di un passamontagna. Il giovane era seduto su una panchina in zona stazione insieme alla fidanzata: nel corso di un servizio di controllo degli operatori di via Brigata Reggio, accompagnati dall’unità cinofila, è stato individuato dal fiuto del cane poliziotto Victor, che ha segnalato la presenza di sostanze sospette nei dintorni della coppia di ragazzi. Vistosi scoperto, il diciottenne ha consegnato un piccolo involucro contenente quasi due grammi di marijuana.

Durante le operazioni di riconoscimento, gli agenti hanno notato uno strano rigonfiamento della tasca anteriore delle felpa indossata dal ragazzo. Messo alle strette, il giovane ha quindi consegnato alla Polizia locale una pistola da softair alla quale era stato rimosso il tappino rosso, corredata da un caricatore a 21 pallini di plastica rigida e un passamontagna che aveva nascosto nel marsupio. Trasportato negli uffici del Comando, il ragazzo è stato deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. La fidanzata, minorenne ed estranea ai fatti, è stata invece riaccompagnata dalla famiglia.