Prosegue la chiusura, del ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia su cui, a seguito delle verifiche tecniche alla struttura, è risultato necessario un intervento di ripristino per garantirne la sicurezza.

Sono in via di completamento gli approfondimenti sulle saldature della struttura dei pannelli portanti del ponte bailey nella parte del corrente inferiore (sotto il piano viabile) a seguito dei quali sarà possibile definire tempi e costi dell’intervento di ripristino, che sarà comunque realizzato già nei primi mesi del nuovo anno. Al termine dei lavori il ponte potrà essere riaperto al traffico in via provvisoria, in attesa della nuova infrastruttura per la quale si sta definendo la progettazione.

La necessità del ripristino è infatti emersa durante le verifiche per la progettazione del nuovo ponte tra Modena e Soliera avviate a fine novembre con la conseguente sospensione della circolazione, anche nei giorni festivi, su stradello Ponte Basso.