L’Unione Tresinaro Secchia ha deliberato all’unanimità il via libera al finanziamento per la nuova sede della Polizia Locale dell’Unione a Casalgrande. L’edificio che ospiterà gli uffici sarà quello dell’ex Biblioteca di via Aldo Moro: la procedura che porterà al cantiere, per un importo complessivo di 481mila euro, partirà con l’assegnazione dei lavori attraverso un bando nei primi mesi del 2022. I tempi sono stati ridotti dalla scelta di approvare il finanziamento su un progetto allo stadio definitivo – esecutivo, con un quadro economico dettagliato.

Il sindaco Giuseppe Dviddi sottolinea: “E’ molto importante che questo finanziamento arrivi con una approvazione collegiale di tutti i comuni coinvolti. Si tratta di un progetto atteso: il settore della Polizia Locale, vista la rilevanza dell’Unione Tresinaro Secchia, merita una sua sede sia per questioni logistiche (i nuovi spazi sono in un luogo baricentrico rispetto ai comuni), sia per dare lustro alle funzioni che verranno svolte al suo interno. La scelta guarda ad un obiettivo condiviso dai comuni: quello di dare all’Unione, che riunisce una comunità di 85mila abitanti, una forma e una struttura proprie. La Giunta dell’Unione ha dato il via libera ad un duplice progetto: non c’è solo quello che riguarda la Polizia Locale a Casalgrande, ma anche quello che porterà alla realizzazione degli altri uffici propri dell’Unione a Scandiano. Siamo contenti di questo risultato complessivo, raggiunto al termine di un confronto che ha visto i comuni uniti dall’impegno alla collaborazione”.

La nuova sede della Polizia Locale dell’Unione sarà ospitata, in centro a Casalgrande, dall’edificio di via Moro al civico 11, un tempo sede della Biblioteca e della sala consiglio comunale. Al suo interno verranno spostati diversi uffici in uso al personale di servizio: tra questi, la Sala Operativa, gli spazi per i dirigenti e gli agenti, la nuova autorimessa, l’Urp. La dimensione è stata valutata in prospettiva, tenendo conto dell’aumento del personale già previsto per i prossimi anni.