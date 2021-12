Con la delibera di Lunedì 27 Dicembre2021 della Giunta dell’Unione Comuni Pianura

Reggiana, si è deciso di procedere all’ulteriore liquidazione di 41 domande di contributo

per l’affitto 2021, che erano in graduatoria ma in attesa di finanziamenti.

Con l’ultima Delibera regionale del 13 Dicembre scorso, sono stati concessi agli ambiti

territoriali distrettuali, ulteriori fondi da destinare all’accesso alle abitazioni in locazione.

Si tratta per la nostra Unione di € 51.943,64.

Le Unioni potevano scegliere se destinarli all’Agenzia per l’affitto provinciale, ad attività di

promozione in convenzione con Imprese di costruzioni o per lo scorrimento della

graduatoria distrettuale dei Buoni Affitto.

Si è optato per quest’ultima soluzione, sia perché erano presenti ancora oltre 130

domande che avevano i requisiti per ricevere il contributo, ma non coperte

finanziariamente, sia perché in questa fase, riuscire a dare sollievo immediato a 41

famiglie con il pagamento di tre mensilità di canone di locazione (mediamente circa €

1.200 a famiglia), è sembrato ai Sindaci dell’Unione la risposta più coerente alla difficile

situazione economica in cui versano tante famiglie, anche all’approssimarsi di spese

elevate per le prossime utenze domestiche. Questi 41 famiglie si aggiungono alle altre 188

che nel corso del 2021 sono state beneficiarie del medesimo contributo.

Adesso spetta alla macchina amministrativa provvedere entro le prime settimane di

Gennaio a liquidare questi fondi e rispondere così tempestivamente ai bisogni di tante

famiglie.

Il Sindaco di Rio Saliceto Lucio Malavasi, Assessore alle Politiche Sociali dell’Unione dei

Comuni Pianura Reggiana ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Ringrazio il nostro ufficio amministrativo del Servizio Sociale dell’Unione per il lavoro

svolto e sottolineo l’impegno della Regione Emilia-Romagna.

A seguito della crisi pandemica un numero crescente di persone e famiglie hanno visto

ridursi o scomparire le proprie fonti di reddito . Esse stanno vivendo in condizioni di grave

difficoltà economica che talvolta si manifestano anche nell’incapacità di sostenere le spese

per la vita quotidiana, in particolare quelle per l’affitto di casa, che è una delle voci più

gravose nel bilancio familiare.

Questi ulteriori contributi regionali ( 21,4 milioni nel 2020 e 33 nel 2021) vanno perciò nella

giusta direzione per sostenere in maniera concreta coloro che hanno perso il lavoro o si

trovano in cassa integrazione o in stato di mobilità, lavoratrici e lavoratori precari o

stagionali, ma anche nuclei con redditi molto bassi”.