L’associazione Pubblica Assistenza “Il Tulipano OdV” di Sassuolo, nata nel febbraio del 2010 per volere di un nutrito gruppo di volontari, chiude un 2021 ricco di numeri e di iniziative volte ad aiutare la popolazione.

Eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza unite a una forte passione sono i valori che hanno portato agli importanti risultati di quest’anno.

Il 2021 non è stato un anno semplice ma grazie ai volontari che hanno deciso di mettersi al servizio della comunità, “Il Tulipano” ha raggiunto traguardi importanti.

ambulanze per trasporti inter ospedalieri e in supporto all’emergenza Covid-19, per un totale di oltre 1900 ore di servizio.

ambulanze per trasporti inter ospedalieri e in supporto all’emergenza Covid-19, per un totale di oltre 1900 ore di servizio. quasi 80000 sono stati i km percorsi dai veicoli attrezzati e dalle ambulanze per il servizio di terapia dialitica presso i centri ospedalieri, assistendo più di 25 pazienti nel corso dell’anno;

visto la partecipazione attiva di oltre 20 persone, alle quali è stato rilasciato un attestato di frequenza;

visto la partecipazione attiva di oltre 20 persone, alle quali è stato rilasciato un attestato di frequenza; l’associazione, inoltre, è sempre attiva nel trasporto di privati per dimissioni e visite mediche, oltre a collaborare con varie strutture della zona.

Il 2021 ha visto anche un altro importante traguardo. A inizio anno una delle ambulanze ha avuto un guasto e grazie ad una raccolta fondi e alla partecipazione della popolazione e del

gruppo “Armonie Ceramiche”, è tornata in strada già in aprile, permettendo di percorrere una distanza totale pari a circa 3 volte il giro del mondo.

Per il 2022 l’Associazione si sta preparando per incrementare questi numeri e diventare sempre più un punto di riferimento per la città.

Per entrare a far parte del team come volontario, scrivere a info@associazioneiltulipano.it o contattare i numeri 333/3869507 e 0536/793035.

“Il Tulipano OdV”

L’Associazione Pubblica Assistenza “Il Tulipano OdV” ha lo scopo di assistere le disabilità attraverso un servizio dedicato di trasporti, personalizzati sulle esigenze dei pazienti, con il fine di coadiuvare l’integrazione e sostenere l’inclusione.