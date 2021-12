Una signora di 83 anni è deceduta nella mattinata di oggi, mercoledì 29 dicembre, dopo essere stata investita da un’automobile mentre attraversava, sostenendosi con un deambulatore, via Cimone all’altezza dell’incrocio con via Turati, a Modena. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e, come ricostruito dalla Polizia locale, l’anziana, residente nelle vicinanze, stava procedendo a piedi in direzione del centro commerciale Torrenova quando è stata urtata da una Fiat Idea che, provenendo dallo stesso centro commerciale, si stava immettendo su via Cimone.

Il conducente del mezzo, un 26enne anch’egli modenese, si è subito fermato per prestare soccorso alla pensionata che è stata accompagnata in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara da un’ambulanza del 118. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenute le pattuglie dell’Infortunistica del Comando di via Galilei; per svolgere gli accertamenti, ancora in corso, sulla dinamica dell’incidente, è stato necessario chiudere l’incrocio al traffico per quasi due ore.