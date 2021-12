Coperto al mattino con banchi di nebbia in pianura, in temporaneo diradamento nelle ore centrali del giorno. Dal pomeriggio, schiarite lungo la dorsale appenninica occidentale, in estensione a quella orientale nel corso della sera. Temperature minime in diminuzione su valori compresi tra 3 e 6 gradi. Massime senza variazioni di rilievo con valori tra 6 e 9 gradi. Venti deboli occidentali. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)