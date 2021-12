La Polizia Stradale di Modena, dispiegando pattuglie di tutte le articolazioni della Specialità presenti sul territorio provinciale, Sezione di Modena, Sottosezione autostradale di Modena Nord e Distaccamenti di Mirandola e Pavullo, ha partecipato all’operazione europea “Alcohol &Drugs” su strade e autostrade dell’intera provincia.

L’Operazione “ALCOHOL & DRUGS” è un’iniziativa europea di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza alcolica organizzata da ROADPOL – European Roads Policing Network.

Dal 6 al 12 dicembre 2021 sono state eseguite giornate di controlli a tappeto che hanno visto impegnate le pattuglie della Polizia Stradale su strade e autostrade dell’intero Paese, in contemporanea ai servizi svolti a livello europeo dalle altre polizie. L’obiettivo dell’Operazione contro la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche è quello di incrementare i livelli di sicurezza stradale e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale. L’iniziativa si colloca nell’ambito del Piano D’Azione Europeo 2021 – 2030, con l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.

Solo in questo contesto sono state controllate 163 persone, elevata una sanzione ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebrezza da sostanze alcoliche) e contestati tre reati a carattere penale.

A questa attività coordinata di tutte le Polizia Europee si sono aggiunti i controlli rafforzati disposti dal Questore di Modena e dal Dirigente il Compartimento Polizia Stradale dell’Emilia Romagna, indirizzati alle priorità locali, che dal 1° dicembre hanno consentito di procedere a rilevare in provincia 32 incidenti stradali, a contestare 967 infrazioni al codice della strada e a norme complementari, di cui 9 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, 27 per mancato uso dei sistemi di ritenuta, 39 per l’utilizzo del cellulare o di altri apparecchi digitali mentre si guida.

Sono stati controllati complessivamente con etilometro 426 conducenti; decurtati 1672 punti patente, ritirate 15 patenti, per la successiva sospensione, e 11 carte di circolazione per veicoli sottoposti a fermo amministrativo o a sequestro.

L’attività ha visto il dispiegamento su strada di 410 pattuglie di personale della Specialità della Polizia di Stato.