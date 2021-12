Nella giornata di ieri, i Carabinieri sciatori della Stazione di Fanano hanno sanzionato amministrativamente un uomo che, nel corso di un controllo, all’atto dell’esibizione del green pass rafforzato necessario per poter consumare alimenti all’interno di esercizi pubblici, ha esibito loro una certificazione valida, ma intestata ad altra persona.

Per tale ultima ragione, è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per sostituzione di persona.