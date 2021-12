Il verde ha mille sfumature, che a volte si incontrano in modo inaspettato e creano armonie inaspettate. Succede ad esempio nella collaborazione tra la Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia e Sivar Car 2 Srl: la storica concessionaria Suzuki di Reggio Emilia, con sede in via Fratelli Cervi in città, ha scelto di effettuare una importante donazione dopo aver raggiunto a sua volta un importante obiettivo “green”.

Spiega infatti Riccardo Cattani, Amministratore Delegato di Sivar Car 2: “Abbiamo avuto l’idea di legare un importante obiettivo che abbiamo appena raggiunto, ovvero 1000 Suzuki Hybrid consegnate, a qualcosa di verde. Verde che rappresenta il colore dell’ecologia e dell’ambiente, ma che per la nostra città significa anche solidarietà. La scelta quindi è caduta su Croce Verde perché al di là degli aspetti cromatici, abbiamo scelto di fare una donazione che potesse fare del bene a Reggio Emilia e a tutta la comunità. Un modo per ringraziare anche i nostri tanti clienti Suzuki e come riconoscimento del prezioso operato di Croce Verde. Da sempre in prima linea e con un super lavoro durante l’emergenza Covid”.

Sivar Car ha quindi donato alla Pubblica Assistenza reggiana un nuovo montascale elettrico, che grazie alla presenza del motore ausiliario e di ruote studiate apposta per “scorrere” lungo i gradini, rende molto facile per i volontari trasportare i pazienti che abitano a piani elevati, lungo le rampe di scale in salita o in discesa. “Non è una Suzuki – conclude Cattani – ma muoversi in zone impossibili fa parte del Dna 4X4 Suzuki”.

“Ogni dispositivo di questo tipo – afferma il Presidente della Croce Verde, Rolando Landini – ci mette nelle condizioni di offrire un servizio migliore alle persone. I montascale motorizzati sono un aiuto indispensabile per i volontari, che possono assistere e trasportare agevolmente le persone che vivono a piani rialzati, magari in edifici che non sono dotati di ascensore. Grazie quindi a Sivar Car 2 che, per celebrare un traguardo ecologico importante, ha pensato anche al nostro “verde” facendo un regalo non tanto a noi quanto alla collettività”.

Il montascale elettrico con ruote e cingoli, per l’uso professionale nei servizi sanitari, è uno strumento realizzato per garantire la massima efficienza nel trasporto del paziente durante la salita e la discesa delle scale. La struttura in alluminio leggera e resistente, consente il trasporto su scale di pazienti fino ad un peso corporeo di 160 kg, garantendo agli operatori il massimo controllo e una riduzione degli sforzi.