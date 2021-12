Dal 4 al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado (materna, elementare, media e superiore) di Fiorano Modenese.

Nei giorni scorsi, ai genitori dei bambini che abitano nel territorio comunale, nati nel 2011, 2016 e 2019, è stata inviata una lettera con tutte le informazioni relative alla scuola assegnata, individuata secondo lo stradario comunale, in corrispondenza della residenza del bambino. Chi non l’avesse ricevuta, o l’avesse smarrita, può contattare il Servizio Istruzione del Comune: 0536/833420 – scuola@fiorano.it. Per gli Istituti Comprensivi statali l’iscrizione dovrà essere effettuata on-line compilando il modulo e gli allegati relativi, presenti nelle pagine dedicate dei siti web delle scuole.

Le scuole dell’infanzia saranno presentate ai genitori interessati durante le riunioni informative che si terranno, in modalità videoconferenza: lunedì 10 gennaio, alle ore 18.30, per le scuole Arcobaleno e Villa Rossi; martedì 11 gennaio, ore 18.30, per le scuole Aquilone e Castello. Sul territorio di Fiorano è presente anche la scuola dell’infanzia paritaria privata Coccapani: 0536/830051; scuolamaterna@fondazionecoccapani.it; fondazionecoccapani.it.

La domanda di iscrizione alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado dovrà essere presentata esclusivamente on-line, accedendo al sito preposto www.istruzione.it/iscrizionionline/. Tutti i genitori sono invitati alle riunioni informative relative alle primarie, che si svolgeranno in videoconferenza: martedì 11 gennaio, ore 18.30, per le scuole Guidotti e Menotti; mercoledì 12 gennaio, stesso orario, per le Ferrari. Discorso analogo per le secondarie di I grado, con i genitori invitati sempre alle 18.30, mercoledì 12 gennaio se interessati alle Bursi e giovedì 13 gennaio se interessati alle Leopardi.

Per informazioni aggiornate e per partecipare a eventuali Open Day, con possibilità di visitare gli istituti, si invita a fare riferimento ai siti web relativi. Ulteriori informazioni si possono trovare nella sezione dedicata del sito del Comune “Servizi Scuola e Nidi Iscrizioni alle scuole A.S. 2022/2023”.