L’ultima uscita del 2021 non sorride alla Green Warriors, che sul campo della corazza Macerata cede 3-1 (25-17 25-22 20-25 25-20).

Le neroverdi partono contratte e faticano a trovare continuità in attacco ed al servizio, con le padrone di casa che ne approfittano e si portano avanti 2-0. Spalle al muro, la Green Warriors reagisce e si aggiudica il terzo parziale con carattere. Il quarto set sembra sorridere fin da principio alle neroverdi, che allungano anche a +4: Macerata però non si dà per vinta, fa la voce grossa a muro e riporta il parziale in parità e poi scappa avanti. Gardini si carica le sue sulle spalle e Sassuolo ritorna a contatto (19-18): la Cbf Balducci però scappa ancora trascinata da Martinelli, che poi chiude 25-20 e regale alle sue la vittoria piena.

Il campionato si prende ora una breve pausa per lasciare spazio alla Coppa Italia: la Green Warriors Sassuolo tonerà in campo il 9 gennaio, quando riceverà tra le mura amiche del Pala Consolata Olbia.