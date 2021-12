Molto nuvoloso o coperto, con al mattino locali e deboli pioviggini. Dal pomeriggio piogge a partire da ovest che progressivamente interesseranno tutta la regione, risultando piuttosto estese ma in prevalenza deboli. Attenuazione dei fenomeni in tarda serata/nottata. Temperature minime senza variazioni significative, comprese tra 3 e 6 gradi. Massime in lieve aumento, comprese tra 7 e 9 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali, al mattino sud-occidentali sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)