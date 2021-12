Saranno gli Oblivion, con il nuovo spettacolo ‘Oblivion Rhapsody’, i mattatori del Gran Gala di Capodanno del 31 dicembre (ore 21.45) al Teatro Duse di Bologna.

Lo show, in scena anche il 30 dicembre, il primo gennaio (ore 21) e il 2 gennaio 2022 (ore 16) celebra i primi dieci anni di tournée della compagnia nata a Bologna e rappresenta la summa dell’universo Oblivion, come non si è mai visto né sentito prima d’ora.

San Silvestro al Duse trascorrerà nel segno dell’ironia e della leggerezza, in piena sicurezza. Al termine della serata, ogni spettatore riceverà un omaggio ben augurale per un sereno anno nuovo, firmato dalla pasticceria Levante di Bologna.

Sul palco gli Oblivion presentano un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo senza paracadute per arrivare all’apice del divertimento grazie a cinque voci, cascate di parole, suoni e note scomposti e ricomposti, per prendere nuova vita. Per la prima volta, gli Oblivion sono in scena ‘nudi e crudi’ per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri. ‘Oblivion Rhapsody’ riunisce le performance più amate e imitate della compagnia composta da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli, diretti dal regista Giorgio Gallione.

BIGLIETTI: 31 DICEMBRE 2021 GRAN GALA DI CAPODANNO da 47 a 65 euro

BIGLIETTI: 30 DICEMBRE 2021, 1 E 2 GENNAIO 2022 da 21 a 33 euro

BIGLIETTERIA Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Aperture straordinarie: lunedì 27 dicembre, dalle ore 15 alle 19. On line: teatroduse.it | Vivaticket