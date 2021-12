Dopo 22 mesi di fermo, causa covid, un gruppo di 19 Volontari AVO – Carpi, a turni di quattro volontari, in copie di due per reparto, nei giorni 21-22-23 dicembre, autorizzati dalla direzione sanitaria, dopo aver concordato un rigido protocollo di sicurezza da seguire e rispettare, sono tornati nelle corsie dei reparti dell’ospedale Ramazzini di Carpi per portare gli Auguri di Buon Natale e di Buone Feste ai degenti, ai loro familiari e a tutti gli operatori sanitari.

L’accoglienza è stata ben oltre le aspettative e in particolare gli operatori sanitari, hanno accolto i Volontari con entusiasmo e riconoscenza.

Dopo i tre giorni di visite, i dirigenti dell’ ospedale, raccolti i riscontri delle capo sala, dei medici e di tutto il personale sanitario, hanno espresso al presidente, Roberto Andreotti e a tutti i Volontari di AVO Carpi il loro ringraziamento attraverso diversi messaggi.

In attesa di poter riprendere il servizio in corsia, in modo regolare, continua il servizio di accettazione dei volontari AVO Carpi al PUV e all’entrata dell’ospedale Ramazzini.