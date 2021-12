Poco dopo l’una e mezza di ieri, 25 dicembre, i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, allertati dai vigili del fuoco che stavano operando con una squadra del comando di Guastalla, sono intervenuti in via Bondione di Rio Saliceto dove erano state segnalate due autovetture in fiamme.

L’incendio, sviluppatosi per cause in corso di accertamento, ha danneggiava un Mercedes C 200 e una Ford Fiesta, di proprietà di due cittadini pakistani di 30 e 39 anni, parcheggiate una accanto all’altra. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.