Una nuova ambulanza è in arrivo per sostenere i servizi di emergenza – urgenza della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia – Albinea. Una donazione importante, frutto dell’impegno di un gruppo di Imprenditori che hanno creato una catena di solidarietà, la quale rapidamente ha raggiunto la cifra necessaria per acquisire il nuovo mezzo. Un mezzo che ricorderà anche uno di loro, che aveva già aderito all’iniziativa solidale, ma purtroppo non ne ha potuto vedere la realizzazione: Maurizio Ruozi, titolare della Flexbimec International srl, scomparso improvvisamente pochi giorni fa. Una scomparsa che ha gettato nello sconforto amici e colleghi, che hanno voluto ricordarlo anche attraverso quest’azione solidale a cui aveva già scelto di contribuire prima della sua tragica morte.

Il progetto per donare una nuova ambulanza alla Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia – Albinea, per i servizi di emergenza, era infatti partito lo scorso ottobre, ed ha portato alla creazione di un pool di aziende tra le quali appunto Flexbimec International, insieme a Industria Molitoria Denti, Eurofluid Hydraulic Srl, Cerma Srl, Manzini Srl, Grasselli Spa, Menozzi Luigi & C. Spa, Officine Iori Srl, Conad Albinea e Montecavolo, Inox-fer Srl, New Bike e Polo Digitale. Superato il primo momento di smarrimento per la scomparsa di Ruozi, gli altri imprenditori non hanno avuto dubbi: la nuova ambulanza verrà intitolata alla sua memoria, un segnale duraturo della sua sensibilità e attenzione verso la comunità.

Afferma il Presidente di Croce Verde, Rolando Landini: “Siamo ovviamente molto soddisfatti di ricevere questa importantissima donazione, ma c’è anche una forte commozione nel ricordare Maurizio Ruozi. Dedicare alla sua memoria questo nuovo mezzo sarà sicuramente un modo importante di mantenere vivo questo ricordo, ma anche di portare aiuto e soccorso a tantissime persone attraverso il suo impegno e quello degli altri imprenditori che hanno risposto a una nostra necessità. La Pubblica Assistenza compie in media 1250 servizi di emergenza ogni mese, più di 40 al giorno. I mezzi vengono quindi sottoposti a un utilizzo intensivo, per cui per noi il fatto che siano affidabili e in piena efficienza è fondamentale. Ringrazio di cuore tutti gli imprenditori che hanno scelto in questo modo di essere vicini alla comunità e ricordando un amico”.