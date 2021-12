Nell’ambito dell’attività di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE), i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna in servizio presso l’Aeroporto di Bologna hanno sequestrato due chilogrammi di sigarette sfuse.

I generi di monopolio, abilmente occultati all’interno di tre confezioni di torte al cioccolato, sono stati rinvenuti dai finanzieri nel bagaglio al seguito di una cittadina russa, individuata tra i passeggeri in arrivo da Messico City via Madrid.

Le sigarette, trattandosi di beni soggetti a divieto di importazione da parte di privati oltre il limite consentito di 200 pezzi, sono state sottoposte a sequestro con applicazione di una sanzione amministrativa particolarmente severa pari ad euro 10.216.

Nell’ultimo mese, l’attività di servizio svolta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza che operano all’interno dell’Aeroporto “Guglielmo Marconi” ha permesso di intercettare numerosi tentativi di contrabbando di tabacchi per un totale di oltre 15 kg.