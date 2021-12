Questa sera intorno alle 20.30 vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio all’interno di un box al piano interrato di un condomino di via Mar Tirreno a Fossoli di Carpi. Coinvolti nel rogo due ragazzi. Uno di questi di 27 anni è deceduto, l’altro è stato affidato a sanitari del 118. Ancora in corso di accertamento insieme a Carabinieri le cause dell’innesco delle fiamme.



