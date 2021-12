Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria, seppure in osservanza delle norme anti contagio. Da sabato 25 a lunedì 27 dicembre saranno in programmazione due pellicole: “Diabolik” (un film dei Manetti Bros con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea) e “È stata la mano di Dio” (ultima fatica di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo). Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro.

Diabolik: sabato ore 16.30 e 18.30; domenica ore 18.30.

È stata la mano di Dio: sabato, domenica e lunedì solo alle ore 21.00.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatoria la mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno un metro. Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.