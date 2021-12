Saranno vaccinazioni sotto l’albero quelle previste il 25 dicembre, presso l’hub di Modena di via Minutara che, anche nel giorno di Natale, non cessa la propria attività. Per garantire comunque la vaccinazione a chi volesse effettuarla l’apertura prevista il 25 dicembre 2021 è al mattino, dalle 8.30 alle 12, mentre il 1° gennaio 2022 l’hub sarà operativo al pomeriggio, dalle 14 alle 18.

In queste date sarà possibile presentarsi in accesso diretto per effettuare la prima dose: l’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti dai 12 anni in su (non saranno invece previste le vaccinazioni dei bambini da 5 a 11 anni).

Sarà inoltre possibile effettuare la dose booster, anticipandola tramite i consueti canali sotto riportati (per chi ha già ricevuto l’appuntamento via sms) o prenotandola ex novo per telefono allo 059 2025333 o 059 435333 nel caso in cui, pur avendo completato il ciclo primario, non sia arrivato il messaggio Ausl, rispettando l’intervallo minimo di 5 mesi dal completamento del ciclo primario).

“Aperti per ferie”, durante queste festività, anche altri punti vaccinali, che nei giorni feriali osserveranno gli orari normali. Pavullo apre nel giorno di Santo Stefano per le dosi booster ma non sarà possibile l’accesso diretto; aperti il 31 dicembre i Puv di Fiorano e Carpi, anche per l’accesso diretto negli orari riportati sul sito; attività normale su prenotazione nell’ultimo giorno dell’anno per gli altri punti ad esclusione, appunto, di Modena, che sarà però aperto il giorno successivo.

Per maggiore sicurezza si consiglia ai cittadini, prima di recarsi in libero accesso per la vaccinazione, di controllare attentamente la pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso , dove sono costantemente aggiornati gli orari dei Punti vaccinali.

“Da quasi un anno ormai vacciniamo senza sosta – dichiara Silvana Borsari, responsabile della campagna di vaccinazione anticovid-19 – voglio quindi ringraziare i professionisti, ancora una volta, per la loro dedizione. Ai cittadini dico che è certamente possibile approfittare di questa opportunità, esortandoli a iniziare o completare la vaccinazione al più presto possibile. Noi ce la stiamo mettendo tutta, invito i modenesi che non l’hanno ancora fatto a vaccinarsi per essere protetti e proteggere i propri famigliari”.

Come spostare l’appuntamento per la terza dose

È possibile anticiparlo o spostarlo, per cause di forza maggiore, tramite i consueti canali: FSE, app ER Salute, Corner Salute Coop e Farmacie della provincia oppure per telefono allo 059 2025333 o 059 435333, rispettando l’intervallo minimo di 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario.