Da oggi troverete sull’abete, che illumina piazza Grande a Modena, una decorazione natalizia della Polizia di Stato, simbolo di un impegno quotidiano al servizio della collettività, appesa da una pattuglia della Squadra Volante in servizio in centro storico.

La Polizia di Stato di Modena augura a tutti buone feste e assicura un costante presidio della città e della provincia.

In concomitanza con le imminenti festività natalizie, infatti, sono state potenziate le ordinarie misure di controllo del territorio con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, anche con l’ausilio di pattuglie appiedate nel centro storico e nelle zone in cui maggiore è la frequentazione di persone per lo shopping natalizio, senza comunque trascurare i quartieri residenziali, al fine di prevenire i furti in abitazione.