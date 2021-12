Laminam, leader globale nella produzione e commercializzazione di lastre ceramiche di grande formato per i settori dell’architettura e dell’interior design di alta gamma, partecipata da Alpha Private Equity, e il Gruppo Barbieri & Tarozzi, produttore di tecnologia ed impianti completi a servizio dell’industria ceramica, annunciano il raggiungimento di un accordo per l’acquisto del 100% di Best Surface da parte di Laminam. Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2022.

Best Surface, nata da un’idea del Gruppo Barbieri & Tarozzi nel 2018 – pur non rientrante nel perimetro di consolidamento di SITI B&T Group S.p.A. – nel cuore del distretto ceramico spagnolo di Castellón de la Plana produce e commercializza lastre di grandi dimensioni a brand Idylium ed è licenziataria esclusiva del marchio Automobili Lamborghini Surfaces.Il plant produttivo equipaggiato con tecnologia SUPERA® sviluppata da SITI B&T Group in pochi anni ha raggiunto un solido posizionamento competitivo, con produzioni di elevata qualità e design, arrivando a fatturare circa 20 milioni di euro.

Laminam, attraverso l’acquisizione di Best Surface, continua il proprio percorso di crescita all’insegna della qualità e della sostenibilità, facendo il proprio ingresso nel distretto ceramico di Castellón de la Plana e rafforzando la propria presenza nel mercato spagnolo.Laminam accelera così il processo di espansione e di internazionalizzazione, affiancando ai siti produttivi di Fiorano Modenese, Borgo Val di Taro e Vorsino (Russia), il primo stabilimento in Spagna, tra i principali mercati a livello globale. L’acquisizione di Best Surface si aggiunge agli investimenti di oltre 50 milioni di euro, in fase di completamento, per il raddoppio della capacità produttiva degli impianti del Gruppo Laminam.L’operazione rappresenta inoltre l’ulteriore consolidamento della partnership tecnologica tra Laminam e il Gruppo Barbieri & Tarozzi.