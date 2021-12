Il Governo, e nello specifico il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha pubblicato il nuovo bando rivolto ai ragazzi interessati a compiere l’esperienza formativa del Servizio Civile nel 2022. L’opportunità è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, e se lo vorranno potranno sfruttarla svolgendo il servizio presso la Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia. Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita per progetti di educazione, di promozione dei valori fondativi della Repubblica, di solidarietà reciproca, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Quindi, ragazzi e ragazze possono presentare domanda per partecipare al Servizio Civile 2022 con la Croce Verde di Reggio Emilia, entrare a far parte di un gruppo coeso in cui potranno anche stringere nuove amicizie, essere vicini alla collettività svolgendo un ruolo indispensabile, cogliere un’occasione di formazione e crescita personale e professionale. I posti disponibili presso la Pubblica Assistenza reggiana sono 20, e per chi svolgerà il servizio è previsto anche un compenso mensile messo a disposizione dal Governo.

Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022, esclusivamente nella modalità on line. Potranno presentarla i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione.

Il progetto della Croce Verde è strutturato su 12 mesi di servizio (per 25 ore a settimana) e oltre al compenso mensile è prevista anche un’assicurazione sanitaria e il riconoscimento delle competenze acquisite al termine dell’esperienza.

È possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento.

Sul sito www.politichegiovanili.gov.it sono a disposizione ulteriori informazioni sul servizio e le modalità di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i progetti specifici della Pubblica Assistenza Reggio Emilia, si può chiamare il numero 338 7170615 (Davide) o scrivere a direzione@croceverde.re.it.