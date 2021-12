La Giunta comunale ha stanziato altri 273mila euro per interventi di manutenzione straordinaria su due palestre cittadine, in particolare per le coperture: le nuove palestre interessate sono quella della Solidarietà, in piazzale Bob Marley (133mila euro), e quella delle scuole “Fassi”, in via Bollitora interna (140mila).

In entrambi i casi i lavori si sono resi necessari a causa del deterioramento del manto di copertura, con conseguenti infiltrazioni d’acqua nei locali sottostanti; un’altra palestra oggetto di manutenzione straordinaria sarà quella delle scuole “Focherini”, nell’ambito del più generale intervento anti-sismico che coinvolge l’intero plesso in corso di progettazione – un’opera da 1,7 milioni di euro.

Per tutti i tre impianti i lavori dovrebbero prendere il via verso marzo 2022.

«Con queste nuove delibere – sottolinea Marco Truzzi, assessore ai Lavori pubblici e patrimonio – si conferma la priorità data da questa Amministrazione alla sicurezza e qualità degli edifici pubblici e aperti al pubblico, in particolare plessi scolastici e strutture sportive annesse, frequentate da centinaia di studenti e atleti di società sportive».