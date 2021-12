“Apprendiamo che una finanziaria veneta si sta muovendo per l’acquisizione di alcune centri medici e laboratori privati di Mirandola e che le trattative sarebbero in corso se non in alcuni casi addirittura in via di perfezionamento. Segno tangibile, e l’operazione lo dimostra, della dinamicità di un territorio, il nostro, che continua ad essere attrattivo nei confronti degli investimenti in molteplici settori economici – rileva il Sindaco di Mirandola Alberto Greco – Ma pure, e questo è un aspetto purtroppo negativo, che la rete della medicina specialistica resta ancorata al settore privato, che sta sempre più evolvendo in questa direzione, dimostrando le debolezze del pubblico.”

“Nessuno intende mettere in discussione l’offerta qualitativa erogata da queste strutture: il punto è un altro. Perché dal momento in cui gli investimenti aumentano in questo specifico ambito – e non da oggi, ma ormai da anni – appare in modo fin troppo evidente che il servizio sanitario pubblico territoriale non è più in grado di sopperire alla domanda di un bacino di utenza di oltre 80mila cittadini. Il privato, e non è solo il mio pensiero, ma quello dei mirandolesi come di tanti cittadini dell’area nord, va a riempire un vuoto che viene lasciato dal pubblico. La dimostrazione più tangibile è lo stato in cui continua versare l’ospedale Santa Maria Bianca. Non si perde l’occasione da anni, a livello provinciale e regionale di sbandierare investimenti su Carpi, mentre continuiamo ad assistere al depotenziamento ed al depauperamento della struttura ospedaliera mirandolese, con tutto quello che comporta in termini di servizi alla comunità”, conclude il Sindaco Greco.