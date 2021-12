Nelle prossime settimane, i tecnici di Inrete saranno impegnati nel rinnovo del tratto di una delle linee aeree presenti nel territorio comunale di Polinago. In particolare, sono in partenza i lavori di costruzione delle fondazioni dei sostegni che verranno posati in località Brandola, per realizzare i quali sarà necessario utilizzare anche un elicottero.

Complessivamente, il nuovo tratto di linea avrà una lunghezza di quasi 3 chilometri, e la sua costruzione richiederà due mesi di tempo e investimenti per circa 250 mila euro.

L’intervento è parte del più ampio piano per la resilienza, per rendere sempre più stabile la fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle imprese dell’appennino modenese. Tutte le fasi del piano, dalla progettazione all’esecuzione, sono affidate a Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.