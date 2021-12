Una telefonata, una mail o anche un messaggio su WhatsApp e, nel giro di pochi giorni, il pacchetto con i farmaci previsti dalla terapia prescritta è pronto per essere ritirato presso sportelli dedicati nei Punti di distribuzione diretta.

Sono evidenti i vantaggi del sistema di prenotazione della terapia farmacologica, messo a punto dal Dipartimento Farmaceutico interaziendale diretto dalla dottoressa Nilla Viani, già in occasione del lockdown del marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per evitare gli assembramenti e limitare gli spostamenti dei pazienti in carico al servizio di distribuzione diretta.

Un sistema rodato, conosciuto e apprezzato, e che in questo periodo è ancora più importante utilizzare, in vista delle festività natalizie e nei primi giorni del nuovo anno, quando gli operatori dei Punti di distribuzione diretta dei farmaci saranno alle prese con il cambio, previsto per il 3 gennaio, dell’applicativo gestionale interno.

Proprio per ridurre gli accessi agli sportelli ed evitare code e rallentamenti che potrebbero derivare dall’avvio del nuovo applicativo e dagli eventuali imprevisti tecnici, l’invito ai pazienti in carico al servizio di distribuzione diretta è di ricorrere alla prenotazione dei farmaci da ritirare, possibilmente con congruo anticipo per dare modo agli operatori di preparare i pacchetti per tempo.

Le informazioni con le modalità di prenotazione dei farmaci per ogni Punto di distribuzione sono disponibili alla pagina dedicata sul portale Ausl www.ausl.mo.it/distribuzionediretta.