“Una manovra corposa che guarda allo sviluppo della città seguendo tre direttrici: la cultura, la viabilità, la sicurezza”. Stefano Bargi, consigliere regionale e presidente della commissione Bilancio nel Comune di Sassuolo, definisce così il bilancio che il Comune guidato da Gian Francesco Menani “un piacere vedere il sindaco di nuovo operativo e in forma nel consiglio comunale” si appresta ad approvare per l’esercizio 2022.

“Possiamo dire che Sassuolo, malgrado il periodo ancora difficile a causa della pandemia può contare su una confermata solidità di bilancio che porta l’amministrazione ad impostare una corposa manovra di investimenti sul triennio, che guarda alla realizzazione di progetti in grado di “catturare” risorse nazionali e regionali, al fine di sviluppare una città più bella da vivere” spiega Bargi.

“Tra i principali capitoli di spesa figurano: 6 milioni di euro sul fronte dei contenitori culturali (Politeama e biblioteca), oltre 6 milioni per la messa in sicurezza del ponte veggia, 14 milioni sul progetto della nuova casa serena, 2,5 milioni di intervento sul nido parco, 500 mila euro ulteriori sulla viabilità, un milione circa di interventi scuole. Inoltre, grazie ad una accurata rivalutazione del debito di Sgp (Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl), si potrà ottenere un alleggerimento sul bilancio del Comune in termini di conferimento di capitale alla società” illustra il presidente della commissione Bilancio.

“Insomma una serie di interventi interesseranno la Città nei prossimi anni, grazie all’azione solida dell’amministrazione Menani, capace non solo di attrarre importanti investimenti sia pubblici e privati, ma soprattutto di tradurli in servizi a beneficio di tutta la collettività sassolese” conclude Bargi.