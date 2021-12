E’ stato trasportato in codice di massima gravità all’Ospedale Civile di Baggiovara l’autista 48enne di un camion che, oggi intorno alle 14:00, è rimasto coinvolto in un incidente lungo la SP467 – Pedemontana a Fiorano. Nello scontro tra mezzi pesanti uno di questi si è ribaltato su di una fiancata. Il traffico è stato deviato, oltre che per permettere il lavoro di soccorso dei sanitari, per rimuovere l’autoarticolato che inibiva il transito.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013