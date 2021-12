I membri della Commissione dedicata alle “Menzioni Speciali Sostenibilità” del progetto “Abbiamo un cuore in Comune”, promosso da Emil Banca hanno premiato l’impegno dell’Amministrazione comunale di Formigine nel promuovere e sviluppare una comunità sostenibile. Il premio è rappresentato da una cinquantina di alberi di melograno, simbolo della cooperazione, che questa mattina sono stati piantumati nell’area verde all’incrocio tra via Pio Donati e via Grandi.

Erano presenti i piccoli del nido “Il Grillo Parlante” con le loro famiglie, le insegnanti e la direttrice Tiziana Frasca. Per l’Amministrazione, c’erano il sindaco Maria Costi, il vicesindaco con delega alle Politiche educative Simona Sarracino e l’assessore all’Ambiente Giulia Bosi.

Ne nascerà un “frutteto” urbano, nel quale cioè tutti i cittadini potranno raccogliere le melagrane per il proprio consumo. Non solo: valore aggiunto dell’iniziativa, il fatto che l’irrigazione del parco sarà sostenuta da Zanotti Energy Group. “Ci teniamo a diffondere la filosofia green che ci contraddistingue anche nella nostra attività, partendo dai piccoli formiginesi – ha affermato Andrea Zanotti, SEO di Zanotti Energy Group – Quest’anno, insieme al nostro team, abbiamo scelto di convertire le più tradizionali strenne di Natale in un progetto utile per tutta la comunità formiginese”.

“La melagrana rappresenta bene questo progetto – ha concluso Antonio Defeudis, direttore della filiale formiginese di Emil Banca – Il frutto, così come la nostra comunità, è costituita da tanti piccoli semi”.